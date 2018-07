Wall Street Rebound

New York: Saham-saham di Wall Street ditutup lebih tinggi pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena sentimen terangkat oleh sejumlah data ekonomi yang menggembirakan.



Dilansir oleh Antara, Selasa, 3 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 35,77 poin atau 0,15 persen menjadi 24.307,18 poin. Indeks S&P 500 bertambah 8,34 poin atau 0,31 persen menjadi 2.726,71 poin.

Sementara indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 57,38 poin atau 0,76 persen, menjadi 7.567,69 poin. Dow menguat setelah kehilangan tiga digit pada awal perdagangan, dengan Walgreens Boots Alliance Inc dan Microsoft di antara para pemain terbaik.



Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 1,86 persen dan 1,42 persen pada penutupan pasar. Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 naik, dengan sektor teknologi memimpin. Sementara itu, Komposit Nasdaq didukung oleh reli saham Micron Technology.



Para investor mencerna beberapa data ekonomi yang baru dirilis, sementara kekhawatiran perang perdagangan potensial antara Amerika Serikat (AS) dan ekonomi-ekonomi utama lainnya akan terus membebani pasar, para ahli mencatat.



Manufaktur AS mencatat peningkatan pada Juni karena PMI (Indeks Pembeliam Manajer) tercatat 60,2 persen, naik 1,5 persentase poin dari angka Mei di 58,7 persen, lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam laporan terbarunya pada Senin, 2 Juli 2018.



Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam manufaktur selama 22 bulan berturut-turut, dipimpin oleh ekspansi lanjutan dalam pesanan baru, produksi dan lapangan pekerjaan.



Sementara itu, belanja konstruksi diperkirakan pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar USD1.309,5 miliar pada Mei, 0,4 persen di atas perkiraan April yang direvisi sebesar USD1.304,5 miliar, lapor Departemen Perdagangan AS.





