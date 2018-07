Wall Street Terseret Saham Teknologi

New York: Saham-saham di Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB) terseret penurunan saham-saham teknologi. Di sisi lain, para investor terus mencermati rilis data ekonomi Amerika Serikat termasuk efek perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa, 31 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 144,23 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 25.306,83 poin. Indeks S&P 500 berkurang 16,22 poin atau 0,58 persen menjadi ditutup di 2.802.60 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 107,42 poin atau 1,39 persen menjadi 7.630,00 poin.

Banyak perusahaan teknologi besar membukukan hasil negatif. Saham Netflix dan Facebook, masing-masing jatuh 5,70 persen dan 2,19 persen, pada penutupan pasar. Saham Microsoft juga merosot 2,15 persen.







Saham Twitter meluncur lebih dari delapan persen menyusul sesi perdagangan negatif sebelumnya. Sahamnya anjlok lebih dari 20 persen pada Jumat 27 Juli setelah perusahaan melaporkan penurunan pengguna aktif, ukuran kunci untuk platform media sosial. Para investor juga mencerna laporan laba beberapa perusahaan dan data ekonomi.



Saham Bloomin' Brands and First Data naik setelah kedua perusahaan melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan pada Senin 30 Juli. Caterpillar juga merilis laba yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, sahamnya membalikkan kenaikan awal dan diperdagangkan 1,97 persen lebih rendah pada penutupan.



Di sisi ekonomi, indeks penjualan pending home (rumah yang pengurusannya belum selesai) AS naik 0,9 persen pada Juni, mengalahkan konsensus pasar, National Association of Realtors (NAR) mengatakan. Indeks adalah indikator utama aktivitas perumahan berdasarkan penandatanganan kontrak.









