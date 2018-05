Wall Street Anjlok Terimbas Krisis Politik Italia

New York: Indeks saham S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average anjlok sampai satu persen pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi akibat gejolak politik di Italia yang menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas zona euro.



Mengutip Antara, Rabu, 30 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average terjerembab 376,91 poin atau 1,52 persen menjadi 24.376,18 poin. Sedangkan indeks S&P 500 terpangkas 30,88 poin atau 1,13 persen menjadi 2.690,45 poin dan Nasdaq merosot 36,31 poin atau 0,49 persen menjadi 7.397,54 poin.

Italia masih tak bisa membentuk pemerintahan koalisi sejak pemilu tak berkesimpulan siapa pemenangnya, Maret lalu, yang membuat naiknya kelompok antikemapanan yang mendukung keluar dari zona euro. Calon terbaru perdana menteri negara ini gagal mendapatkan dukungan dari parpol-parpol besar.



Krisis politik di Roma yang memunculkan kekhawatiran Italia bakal meninggalkan euro itu, mendorong pelaku pasar mengalihkan portofolio modal ke surat utang AS sehingga menurunkan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun yang akhirnya merugikan bank-bank AS.







"Hubungan langsung antara Pemerintah Italia dengan S&P 500 memang lemah, tetapi secara tidak langsung hal itu mengingatkan orang kepada ketidakmenentuan geopolitik," kata Kepala Investasi QMA Newark Ed Keon.



Arab Saudi dan Rusia telah membahas peningkatan produksi minyak OPEC dan non-OPEC sebesar satu juta barel per hari (bph) untuk melawan potensi kekurangan pasokan dari Venezuela dan Iran, menurut CNBC. Pasar minyak AS ditutup pada Senin 28 Mei untuk hari libur perayaan Memorial Day.



Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dapat memutuskan pada Juni untuk meningkatkan produksi mereka guna menutupi pengurangan pasokan dari Venezuela dan Iran yang dilanda krisis, setelah AS memutuskan menarik diri dari kesepakatan pengendalian senjata nuklir, OPEC dan sumber industri minyak mengatakan.









(ABD)