Gejolak Politik AS Dorong Emas Dunia Menguat

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup menguat pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor memburu aset-aset safe haven menyusul gejolak politik di Washington, DC.



Mengutip Antara, Kamis 11 Mei 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, naik USD2,8 atau 0,23 persen menjadi menetap di USD1.218,90 per ounce. Aksi dalam perdagangan logam terjadi menyusul pemberhentian Direktur Biro Penyelidikan Federal (FBI) James Comey oleh Presiden Donald Trump pada Selasa malam 9 Mei 2017.

"Hari ini, Presiden Donald J Trump memberitahu Direktur FBI James Comey bahwa masa tugasnya telah berakhir dan ia dicopot dari jabatan. Presiden Trump bertindak berdasarkan saran jelas dari Wakil Jaksa Penuntut Umum Rod Rosenstein dan Jaksa Agung Jeff Sessions," kata Gedung Putih di dalam satu pernyataan pada Selasa.Banyak yang terkejut bahwa Comey harus dipecat atas caranya menangani penyelidikan surel (email) Clinton, mengingat Trump pernah memuji direktur FBI terkait masalah tersebut.Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengatakan bahwa dia tidak dapat membela Direktur FBI dalam menangani kesimpulan penyelidikan surel Menlu Clinton. "Dan saya tidak mengerti bahwa dia menolak penilaian yang hampir universal bahwa dia keliru," ujarnya.Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik kurang dari 0,1 persen menjadi 99,69 pada pukul 18.30 GMT. Dolar AS yang lebih kuat membuat komoditas-komoditas yang dihargakan dalam mata uang tersebut, seperti emas, kurang menarik bagi pembeli yang menggunakan unit moneter lemah.Perak untuk pengiriman Juli bertambah 14 sen atau 0,87 persen menjadi ditutup pada posisi sebesar USD16,207 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD9,00 atau 1,00 persen menjadi ditutup pada USD909,9 per ounce.(ABD)