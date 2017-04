Trump Siap Menyelidiki Impor Baja Buatan Asing

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani sebuah perintah yang meminta penyelidikan cepat apakah impor baja buatan luar negeri merugikan keamanan nasional atau tidak. Hal ini sejalan dengan keinginan Trump yang berupaya memajukan perekonomian AS sesuai janji kampanyenya.



Trump menandatangani nota yang terkait dengan bagian 232 dari Undang-Undang (UU) Perluasan Perdagangan Tahun 1962 di sebuah acara di Gedung Putih yang diharapkan nantinya akan mencakup sejumlah pemimpin perusahaan baja AS. UU tersebut mengizinkan Presiden untuk memberlakukan pembatasan impor karena alasan keamanan nasional.

Salah satu pejabat AS mengatakan kondisi itu dilakukan lantaran ada implikasi keamanan nasional. Adapun impor paduan baja yang digunakan pada produk seperti pelapis armor kapal membutuhkan banyak keahlian untuk dibuat dan diproduksi.Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross meluncurkan penyelidikan pada Rabu malam. Petunjuk Trump akan meminta Ross untuk melakukan itu. "Dengan segala kecepatan yang disengaja dan memberikan hasilnya kepada Presiden dengan rekomendasinya," kata seorang pejabat kedua AS, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 21 April 2017.Langkah ini merupakan langkah lain dalam kebijakan 'America First' di mana Trump telah mencoba untuk meningkatkan produksi dari produsen AS dan melestarikan pekerjaan AS. Ini terjadi saat dia mencoba membujuk Tiongkok agar mengambil peran lebih aktif dalam mengekang program nuklir dan rudal milik Korea Utara.Pejabat pertama, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa perintah tersebut tidak ditujukan untuk negara tertentu namun berorientasi pada produk. Dia mengatakan ada kekhawatiran ketika industri dalam negeri terluka oleh impor dari entitas asing yang menghambat kemampuan AS untuk mempertahankan produksi dan mempertahankan keahlian.(ABD)