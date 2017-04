USD Melepas Keuntungan

Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melepaskan keuntungan terhadap saingan utamanya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) setelah pengumuman reformasi pajak dari Gedung Putih. Peso dan dolar Kanada tenggelam dalam laporan bahwa AS mempertimbangkan untuk menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara.



Rencana Presiden AS Donald Trump akan memotong tingkat pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan publik menjadi 15 persen dari sebelumnya 35 persen serta mengurangi tingkat pajak tertinggi yang dinilai pada bisnis, termasuk kemitraan kecil dan kepemilikan tunggal, sampai 15 persen dari 39,6 persen.

USD mencapai level tertinggi bulan ini terhadap yen sebesar 111,77 yen JPY = tepat sebelum pengumuman rencana tersebut, namun dikupas keuntungan setelah pengumuman tersebut dan terakhir berdiri sedikit berubah terhadap mata uang Jepang pada 111,15.Analis mengatakan para pedagang kecewa dengan tidak adanya rincian baru tentang rencana reformasi pajak dan skeptis bahwa setiap perubahan pajak yang komprehensif akan disetujui oleh DPR dan Senat."Ada sedikit beli rumor yang menjual fakta. Ini jalan yang panjang menuju ini menjadi perubahan kebijakan, dan pasar menyadari hal itu," kata Ahli Strategi Valuta Asing Credit Agricole Vassili Serebriakov, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 27 April 2017.Selain itu, euro juga memangkas kerugian terhadap dolar dan terakhir turun hanya 0,2 persen pada USD1,0900 setelah turun sebanyak 0,6 persen terhadap greenback ke sesi rendah di USD1,0857 di awal hari. Euro telah menyentuh USD1,0950 pada awal perdagangan untuk menyesuaikan level tertinggi 5-1/2 bulan di hari sebelum menghadapi tekanan jual.(ABD)