Harga Minyak Dunia Jatuh Akibat Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

Metrotvnews.com, Singapura: Harga minyak dunia mengalami penurunan pada Kamis karena terbebani oleh sentimen pasar global yang memburuk. Kondisi itu terjadi meski para pedagang menyebut bahwa harga minyak dunia sepertinya telah menemukan dukungan pada kisaran level sekarang ini.



Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) CLc1 diperdagangkan pada posisi sebesar USD49,34 per barel pada 0137 GMT, mengalami penurunan sebanyak 28 sen atau 0,56 persen dari penutupan terakhir mereka. WTI telah kehilangan sekitar 8,5 persen dari puncak April.

Sementara itu, jarga minyak mentah Brent LCOc1, patokan internasional untuk harga minyak, berada di posisi sebesar USD51,58 per barel, mengalami pelemahan sebanyak 24 sen atau 0,46 persen, dari penutupan terakhir mereka. Brent hampir sembilan persen di bawah puncak April.Pedagang mengatakan bahwa penurunan dalam beberapa pekan terakhir merupakan hasil dari kesadaran bahwa pasar minyak global tetap mengalami kelebihan pasokan, meski ada upaya nyata yang dipimpin oleh OPEC dan Rusia untuk mengurangi produksi sebesar 1,8 juta barel per hari (bpd) selama paruh pertama tahun ini untuk memperketat pasar dan menopang harga."Jelas bahwa dunia memiliki banyak persediaan minyak, membuat kehidupan OPEC yang jauh lebih sulit menjelang tanggal pemotongan pemotongan produksi Juni," kata Analis Pasar Senior Broker Berjangka OANDA Jeffrey Halley, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 27 April 2017.Sementara Amerika Serikat (AS) melaporkan penurunan stok minyak mentah komersial pada Rabu, meskipun dari rekor tertinggi, persediaan bensinnya melonjak karena penyuling menghasilkan lebih banyak bahan bakar daripada yang dapat dikonsumsi pasar.(ABD)