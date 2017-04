Wall Street Melemah Akibat Laporan Laba Tidak Sesuai Perkiraan

Metrotvnews.com, New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih rendah atau mengalami pelemahan pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah laporan laba perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan perkiraan.



Mengutip Antara, Rabu 19 April 2017, indeks Dow Jones Industrial Average turun 113,23 poin atau 0,55 persen menjadi ditutup pada 20.523,69 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 6,82 poin atau 0,29 persen menjadi berakhir di 2.342,19 poin, serta indeks komposit Nasdaq turun 7,32 poin atau 0,12 persen menjadi 5.849,47 poin.

Ilustrasi kegiatan di bursa AS, Wall Street (FOTO: AFP)

Saham Goldman Sachs anjlok 4,5 persen sekitar tengah hari Selasa 18 April 2017, setelah melaporkan hasil keuangan kuartal pertama yang lebih lemah dari perkiraan. Goldman Sachs melaporkan pendapatan bersih sebesar USD8,03 miliar dan laba bersih sebesar USD2,26 miliar untuk kuartal pertama 2017. Laba bersih per saham dilusian adalah USD5,15.Bank of America membukukan pendapatan bersih kuartalan sebesar USD4,9 miliar dan laba bersih per saham sebesar 41 sen, melampaui ekspektasi Wall Street.Di bidang ekonomi, jumlah rumah yang baru dibangun (housing starts) yang dimiliki secara pribadi di AS pada Maret berada pada tingkat tahunan disesuaikan secara musiman 1,205 juta unit, Departemen Perdagangan mengatakan pada Selasa.Angka tersebut berada 6,8 persen di bawah perkiraan Februari yang direvisi, namun 9,2 persen di atas tingkat Maret 2016. Produksi industri AS meningkat 0,5 persen pada Maret setelah bergerak naik 0,1 persen pada Februari, sesuai dengan perkiraan, Federal Reserve AS melaporkan.