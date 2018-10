Nobel Ekonomi 2018 Diberikan ke William Nordhaus dan Paul Romer

New York: Hadiah Nobel Ekonomi pada 2018 diberikan kepada ekonom asal Amerika Serikat (AS) William D Nordhaus dan Paul M. Romer. William D Nordhaus dikutip untuk karyanya pada implikasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Sementara Paul M Romer dikutip untuk karyanya tentang pentingnya perubahan teknologi.



Dikutip dari New York Times, Senin, 8 Oktober 2018, Nordhaus, merupakan seorang profesor ekonomi di Universitas Yale yang memelopori analisis ekonomi mengenai perubahan iklim. Dia juga pendukung utama penggunaan perpajakan karbon untuk mengurangi emisi, pendekatan kebijakan yang disukai oleh banyak ekonom.



Pengumuman penghargaan itu datang pada hari yang sama ketika panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan iklim merilis laporan yang memperingatkan konsekuensi mengerikan dari perubahan iklim dan mendesak pemerintah untuk menanggapi masalah dengan urgensi yang lebih besar. Laporan ini mengutip karya dari Nordhaus. Nah, Paul Romer, seorang profesor ekonomi di New York University dalam karyanya menjelaskan peran ide dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



Ketika mengumumkan keputusan tersebut, anggota komite pemberi hadiah menekankan bahwa keduanya menyoroti hambatan untuk pertumbuhan jangka panjang yang membutuhkan kerja sama internasional.



"Pesannya adalah negara-negara perlu bekerja sama secara global untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan besar ini," kata Goran K Hansson, sekretaris jenderal Royal Swedish Academy of Sciences, yang memilih pemenang hadiah ekonomi.



Pada konferensi pers setelah pengumuman, Romer mengatakan dia dan Nordhaus merasa optimisme bahwa kebijakan publik dapat ditingkatkan untuk membawa dampak yang lebih baik bagi manusia.



"Masalah saat ini adalah orang-orang berpikir melindungi lingkungan akan membutuhkan biaya sangat mahal dan begitu sulit sehingga mereka ingin mengabaikan masalah dan menganggapnya tidak ada," katanya.



"Manusia mampu mencapai prestasi luar biasa jika kita menetapkan pikiran kita untuk itu." pungkas Romer.

(SAW)