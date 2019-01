Harga Emas Dunia Meredup

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange mundur pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena saham Amerika Serikat (AS) melonjak setelah laporan pekerjaan yang kuat.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 5 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun USD9,00 atau 0,7 persen menjadi menetap di USD1.285,80 per ons. Ketika ekuitas membukukan kenaikan signifikan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak perlu mencari tempat yang aman.

Indeks Dow Jones Industrial Average menguat lebih dari tiga persen pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), sebagai tanggapan terhadap laporan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat.



Menurut data resmi terbaru, total pekerjaan penggajian nonpertanian meningkat 312 ribu pada Desember 2018, jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Selain Dow Jones yang melesat, indeks komposit S&P 500 dan Nasdaq juga mencatat kenaikan tajam setelah laporan perekrutan yang kuat.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun sebanyak 1,1 sen atau 0,07 persen menjadi ditutup pada USD15,786 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD27,9 atau 3,49 persen menjadi USD827,20 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup 746,94 poin atau 3,29 persen dan berada di level 23.433,16. S&P 500 melonjak 85,05 poin atau 3,43 persen menjadi 2.531,94. Indeks Komposit Nasdaq naik 275,35 poin atau 4,26 persen menjadi 6.738,86.



Ketua the Fed Jerome Powell menenangkan kekhawatiran pasar yang tumbuh setelah Apple memangkas perkiraan pendapatan kuartalan yang menimbulkan kerugian besar di tiga indeks utama. Powell menekankan bahwa para pejabat the Fed cukup sabar dan mengawasi dengan cermat suara-suara di pasar keuangan.





