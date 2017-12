Saham Inggris Naik 0,63%

London: Bursa saham Inggris naik pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) dengan indeks patokan FTSE 100, naik 0,63 persen atau 46,93 poin, ditutup pada 7.500,41 poin. Experian, grup layanan informasi global, melonjak 2,49 persen. BP dan Admiral Group masing-masing meningkat sebesar 2,47 persen dan 2,37 persen.



Mengutip Xinhua, Rabu, 13 Desember 2017, jaringan supermarket besar Inggris Wm Morrison adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 4,47 persen. J Sainsbury, jaringan supermarket Inggris lainnya, turun 4,13 persen. CRH, bisnis bahan bangunan asal Irlandia, turun 1,70 persen.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 118,77 poin atau 0,49 persen menjadi 24.504,80. S&P 500 menambahkan 4,14 poin atau 0,15 persen menjadi 2.664,11. Indeks Nasdaq Composite turun 12,76 poin atau 0,19 persen menjadi 6.862,32.



Investor mengamati secara seksama pertemuan the Fed, dengan pernyataan kebijakan yang diperbarui yang akan dirilis setelah kesimpulan pertemuan pada Rabu. Setelah rilis tersebut, Ketua Fed Janet Yellen akan mengadakan konferensi pers terakhirnya sebagai kepala bank sentral.



The Fed secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga ketiga untuk 2017, namun investor ingin melihat bagaimana sinyal pembuat kebijakan mengenai 2018. Kebijakan yang diambil the Fed biasanya akan memberi pengaruh terhadap pergerakan bursa saham termasuk perekonomian AS.



"Kami semua tahu Fed akan menaikkan suku bunga besok. Jika tidak, itu akan menjadi kejutan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah mereka mengungkapkan sesuatu tentang langkah-langkah kebijakan masa depan," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.





(ABD)