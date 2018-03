Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Turun 1,23%

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London turun 86,38 poin atau 1,23 persen pada, menjadi 6.952,59 poin.



Mengutip Antara, Jumat, 23 Maret 2018, Reckitt Benckiser Group, produsen produk-produk kesehatan, kebersihan dan rumah tangga Inggris, melonjak 4,78 persen, merupakan peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Coca-Cola HBC dan Just Eat, yang masing-masing naik 3,27 persen dan 1,59 persen.

Sementara itu, Micro Focus International, perusahaan perangkat lunak dan teknologi informasi Inggris, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya terjun 6,25 persen. Diikuti saham Rio Tinto, kelompok penambangan internasional, yang merosot 3,53 persen, serta Glencore, turun 3,22 persen.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 3,2 sen, atau 0,19 persen, menjadi menetap di USD16,387 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD1,5 atau 0,16 persen, menjadi ditutup pada USD949,1 per ounce.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 723,45 poin, atau 2,93 persen, menjadi 23.958,86, Sedangkan S&P 500 kehilangan 68,23 poin, atau 2,52 persen menjadi 2.643,7 dan Nasdaq Composite turun 178,61 poin, atau 2,43 persen, ditutup pada 7.166,68.



Adapun saham-saham di bursa New York itu jatuh setelah aksi Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas impor Tiongkok ke negara itu. Keputusan itu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan sejumlah indeks di Wall Street.



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 17 Maret, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 229.000, meningkat 3.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 226.000.









(ABD)