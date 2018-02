Dolar AS Menguat terhadap Beberapa Mata Uang Dunia

New York: Mata uang dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada perdagangan Senin waktu setempat karena investor terus mencerna laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan.



Total pekerjaan nonfarm payroll AS meningkat sebesar 200 ribu di Januari, mengalahkan konsensus pasar sebesar 175 ribu. Selain itu tingkat pengangguran tidak berubah sebesar 4,1 persen, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.

Melansir Xinhua, Selasa, 6 Februari 2018, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,43 persen pada 89,575 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2400 dolar dari 1,2452 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke 1,4001 dolar dari 1,4118 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7901 dolar dari 0,7926 dolar.



Selain itu dolar AS membeli 109,71 yen Jepang, lebih rendah dari 110,26 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9356 franc Swiss dari 0,9318 franc Swiss, dan bergerak ke 1,2503 dolar Kanada dari 1,2393 dolar Kanada.



Pada Januari, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan dengan gaji nonpertanian swasta naik sebesar sembilan sen menjadi USD26,74, menyusul kenaikan sebesar 11 sen di Desember. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat sebesar 75 sen atau 2,9 persen.



"Rata-rata pendapatan per jam naik paling tinggi sejak kenaikan 2,9 persen di Juni 2009, namun sangat fluktuatif dalam 12 bulan terakhir, belum mungkin menentukan pola tekanan upah," kata Chris Low, kepala ekonom di FTN Keuangan, dalam sebuah catatan.



"Tingkat pengangguran telah stabil di 4,1 persen untuk saat ini, tapi kami memperkirakan akan turun lagi di bulan depan," tambahnya.



Sementara itu, ISM Non-Manufacturing Index tercatat 59,9 persen pada Januari, 3,9 poin persentase lebih tinggi dari pada Desember yang disesuaikan secara musiman dan konsensus pasar mengalahkan 56,2, demikian disampaikan Institute for Supply Management (ISM).





(AHL)