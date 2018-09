The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

Washington: Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, kembali menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persentase atau 25 basis poin. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 27 September 2018.

The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi bisnis tumbuh tinggi. Bank sentral juga mengatakan baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi mendekati target bank sentral sebesar 2,00 persen.







Bank sentral memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 3,1 persen tahun ini, lebih tinggi dari 2,8 persen yang diperkirakan pada Juni, menurut proyeksi ekonomi terbaru The Fed yang dirilis pada Rabu. Pertumbuhan ekonomi yang solid dan tingkat pengangguran yang menurun cenderung menjaga the Fed pada jalur stabil menuju pengetatan kebijakan moneter.



Langkah itu dilakukan untuk mencegah ekonomi AS dari terlalu panas, kata para analis. Pejabat-pejabat the Fed memperkirakan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini, menurut perkiraan median untuk suku bunga federal fund. Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan Desember.



Selain itu, the Fed juga mengurangi penggunaan kalimat, sikap kebijakan moneter tetap akomodatif dari pernyataannya. Tetapi Ketua the Fed Jerome Powell mengecilkan arti penting dari perubahan ini. Menurutnya ini tidak menandakan perubahan dalam kebijakan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan harapan.



"Kami masih berharap, sesuai pernyataan yang kami katakan, peningkatan lebih lanjut secara bertahap dalam kisaran target untuk suku bunga fed fund," pungkas Powell.









(ABD)