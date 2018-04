Langkah AS Buat Wall Street Ditutup Lebih Tinggi

New York: Bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah membuka pintu untuk pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok. Diharapkan keputusan pengenaan tarif impor bisa dihentikan demi kepentingan bersama.



Mengutip Xinhua, Jumat, 6 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 240,92 poin, atau 0,99 persen, menjadi 24.505,22. Seadngkan S&P 500 meningkat 18,15 poin, atau 0,69 persen, menjadi 2,662.84. Indeks Nasdaq Composite naik 34,44 poin, atau 0,49 persen, menjadi 7.076,55.

Penasehat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow memperkirakan Amerika Serikat dan Tiongkok mampu mengatasi perbedaan perdagangan mereka dari waktu ke waktu dan bahwa hambatan perdagangan kemungkinan akan turun di kedua sisi.







Ekuitas AS memiliki sesi perdagangan yang luas pada Rabu, dengan Dow melonjak 750 poin setelah terjun lebih dari 500 poin, karena konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar membebani sentimen pasar.



Tiongkok pada Rabu mengumumkan daftar produk senilai USD50 miliar yang diimpor dari Amerika Serikat yang akan dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk kedelai, mobil dan produk kimia. Langkah itu diambil setelah Pemerintah AS mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan.



Adapun tarif tambahan itu mencakup ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar dengan tarif yang disarankan sebesar 25 persen. Tanggal pelaksanaan akan bergantung pada kapan Pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk Tiongkok, kata Kementerian Keuangan Tiongkok.



Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis bahwa angka kemajuan untuk klaim pengangguran awal yang disesuaikan secara musiman minggu lalu adalah 242.000, peningkatan 24.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, lebih tinggi dari ekspektasi pasar.









