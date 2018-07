Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok Picu Kekhawatiran Petani Amerika

New York: Ketegangan perdagangan yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah memicu kekhawatiran yang meluas di kalangan petani dan ahli di berbagai industri AS atas dampak yang akan terjadi pada perekonomian negara itu. Eskalasi pertempuran tarif tidak hanya akan membahayakan industri energi di kedua negara, tetapi juga menghambat perkembangan industri energi global.



Michael D Maher, penasihat program senior untuk Pusat Studi Energi di Baker Institute, mengatakan bahwa tidak bijaksana bagi Amerika Serikat memblokir Tiongkok karena kedua negara itu adalah pengimpor dan eksportir energi besar di seluruh dunia.

"Tiongkok adalah pasar yang sangat besar untuk masa depan industri minyak dan gas AS dan tarif menempatkan mereka pada kerugian nyata," kata Maher dikutip dari Xinhua, Minggu, 15 Juli 2018.



Gabriel Collins, peneliti di Baker Institute menambahkan bahwa konsumen biasanya paling menderita selama eskalasi tarif karena perusahaan tidak punya pilihan lain selain membebankan beban harga kepada konsumen.



"Jadi pertanyaannya adalah apakah perusahaan secara efektif memakan itu atau memberikannya kepada konsumen? Tetapi intinya adalah cara Anda menghancurkan nilai ekonomi dalam proses itu. Ini bukan acara penyambutan dengan cara apa pun," tambah pakar itu.



Petani Asosiasi Kedelai Iowa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada pemenang dan pecundang dalam setiap sengketa perdagangan.



"Harga kedelai AS sudah jauh di bawah biaya produksi dan akan terus terkikis, menempatkan tekanan tambahan pada keluarga petani yang telah mengalami penurunan hampir 2 dolar per gantang (satu bushel sama dengan 36,4 liter) sejak Maret," kata pernyataan itu.



Anton Bekkerman, seorang profesor ekonomi pertanian di Montana State University (MSU), menjelaskan lebijakan tarif perdagangan Gedung Putih saat ini sebenarnya kontraproduktif terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan AS.



"Saya berbicara dengan pedagang gandum di Minnesota. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka bersembunyi di bawah meja mereka dari peluru yang masuk melalui jendela, dan berharap agar tidak tertabrak," Bekkerman mengatakan kepada Xinhua.



Selain itu, kerusakan tidak hanya pada ekonomi Amerika tetapi juga reputasi internasionalnya, kata Vincent Smith, profesor lain di MSU yang memiliki spesialisasi di bidang ekonomi pertanian.



"Ketegangan perdagangan adalah mengisolasi jalan Amerika Serikat dari dunia nyata," kata Smith.



Pemerintahan Trump pertama kali memberlakukan tarif 25 persen pada impor tahunan senilai USD34 miliar dari Tiongkok, dengan tambahan USD16 miliar lagi, dan kemudian pergi lebih jauh untuk mengancam Tiongkok dengan rencana untuk memaksakan 10 persen tarif pada 200 item lainnya untuk barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar. Menghadapi kebijakan perdagangan hukuman administrasi Trump, Tiongkok telah dipaksa untuk melanjutkan dengan tindakan balasannya.









