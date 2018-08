Wall Street Melesat Usai Lira Turki Rebound

New York: Saham-saham di Wall Street melesat pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan tersebut terjadi karena sentimen investor terangkat setelah mata uang lira Turki rebound dari rekor terendah di sesi sebelumnya.



Mengutip Antara, Rabu, 15 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 112,22 poin atau 0,45 persen menjadi berakhir di 25.299,92 poin. Indeks S&P 500 meningkat 18,03 poin atau 0,64 persen menjadi ditutup pada 2.839,96 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 51,19 poin atau 0,65 persen lebih tinggi menjadi 7.870,89 poin.

Keuntungan Dow Jones dipimpin oleh reli saham Walgreens Boots Alliance dan saham McDonald's. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik sebanyak 3,28 persen dan 1,56 persen pada penutupan. Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi.







Raksasa teknologi AS, Amazon dan Apple, masing-masing naik sekitar 1,2 persen dan 0,4 persen, berkontribusi terhadap indeks teknologi Nasdaq. Mata uang lira Turki pulih sedikit dari rekor terendah Senin 13 Agustus dalam perdagangan Selasa 14 Agustus, setelah bank sentral negara itu berjanji untuk menyediakan likuiditas.



Rebound mata uang Turki meredakan kekhawatiran tentang krisis keuangan, namun kekhawatiran atas penularan ke negara-negara berkembang tetap ada. Meski demikian, diharapkan kondisi negatif tidak terjadi dan pemulihan ekonomi Turki bisa segera datang guna meredam ketidakpastian.



Pada data ekonomi, indeks optimisme perusahaan kecil AS naik menjadi 107,9 pada Juli, menandai tingkat tertinggi kedua dalam 45 tahun sejarah survei, Federasi Nasional Bisnis Independen (National Federation of Independent Business) melaporkan. Indeks ini mengukur opini usaha kecil tentang kondisi ekonomi di negara tersebut.









(ABD)