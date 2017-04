OPEC jadi Pendukung Kenaikan Harga Minyak ke USD51/Barel

Metrotvnews.com New York: Harga minyak ditutup menguat terpicu oleh tumbuhnya harapan bahwa OPEC kemungkinan setuju untuk memperpanjang pengurangan produksi, sehingga cukup lama untuk mengurangi kekeringan minyak mentah global. Namun demikian, harga minyak mentah masih mencatat penurunan mingguan.



Reuters melansir, Sabtu 29 April 2017, harga minyak mentah mentah AS CLc1 naik 36 sen menjadi USD49,33 per barel, dibandingkan level tertinggi hari ini di USD49,76 per barel.

Sementara itu, harga patokan minyak mentah berjangka brent LCOc1 ditutup naik 29 sen menjadi USD51,73 per barel. Kedua tolok ukur tersebut diakhiri dengan penurunan mingguan dan bulanan. Adapun kontrak berjangka Brent yang tercatat lebih aktif untuk pengiriman Juli LCON7 ditutup di level USD52,05 pada perdagangan Jumat, atau menguat 23 sen.Jika Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) setuju untuk memperpanjang pemangkasan, maka persediaan global yang membengkak bisa habis pada akhir tahun. Demikian tertuang dalam sebuah jajak pendapat dari para analis dan analis Reuters.OPEC selanjutnya akan bertemu pada Mei untuk membahas kebijakan pasokan minyak. Sekretaris Jenderal OPEC Mohammad Barkindo mengatakan bahwa kelompok tersebut ingin melihat persediaan global berkurang lebih jauh pada pekan ini.Hal ini tentu saja membuat investor di sektor energi berharap lebih bahwa OPEC akan memperpanjang pemangkasan pasokan ke paruh kedua tahun ini. Kesepakatan OPEC untuk membatasi pasokan, bersama anggota non-OPEC seperti Rusia telah bergabung, akan berakhir pada akhir Juni.Anggota non-OPEC Rusia mengatakan akan memenuhi target kesepakatan pemotongan produksi 300.000 barel per hari (bpd) pada akhir April, yang mendukung kenaikan harga minyak mentah.Data mingguan pemerintah AS menunjukkan output minyak mentah, sebagian besar berasal dari industri minyak serpih, meningkat. Output mentah untuk Februari naik 193.000 barel per hari menjadi 9.03 juta barel per hari, tertinggi sejak Agustus 2015.(AHL)