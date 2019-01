Ketua The Fed Mulai Khawatir Pembengkakan Utang AS

New York: Ketua Federal Reserve Jerome Powell prihatin dengan jumlah utang Amerika Serikat (AS) yang kian membengkak. Pasalnya, kondisi tersebut bisa memberikan efek negatif terhadap perekonomian AS terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.



"Saya sangat khawatir tentang itu (utang AS). Dari sudut pandang the Fed, kami benar-benar melihat panjang siklus bisnis dan itu kerangka acuan kami," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 12 Januari 2019.

Komentar Ketua the Fed muncul ketika defisit tahunan AS mencapai level tertinggi baru di atas USD1 triliun yang merupakan fakta yang dikhawatirkan banyak ekonom karena dapat menimbulkan masalah bagi generasi mendatang. Defisit tahunan telah mencapai USD1 triliun sebelumnya.



Akan tetapi, kondisi itu terjadi tidak pernah selama masa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti sekarang yang akhirnya meningkatkan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi jika resesi melanda. Adapun total utang AS mencapai sekitar USD21,9 triliun, di mana USD16 triliun merupakan utang publik.



Sebagian utang terjadi karena adanya penaikan suku bunga berkelanjutan oleh the Fed di bawah komando Powell di mana biaya bunga atas utang itu bisa mulai menjadi beban yang semakin besar. Tentu hal semacam ini patut diperhatikan dan diselesaikan secepat mungkin.



Sementara itu, raja obligasi di Wall Street Jeffrey Gundlach mengatakan pada Desember lalu bahwa the Fed kelihatannya sedang melakukan misi bunuh diri karena menaikkan tingkat sementara defisit pemerintah sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB). Biasanya ketika defisit meningkat, the Fed akan menurunkan suku bunga.



Di sisi lain, Fitch Ratings -salah satu lembaga pemeringkat kredit terkemuka yang menganalisis perusahaan dan pemerintah- mengatakan bahwa penutupan Pemerintah AS yang sedang berlangsung dapat segera mulai memengaruhi kemampuannya untuk meluluskan anggaran dan dapat memengaruhi peringkat AS.









