Harga Emas Dunia Sentuh Level Tertinggi

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melonjak pada perdagangan Jumat.



Penguatan tersebut membukukan sesi positif ketujuh mereka dan merebut kembali level di atas USD1.300 per ons untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar tiga bulan.

Melansir Xinhua, Sabtu, 30 Desember 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari menguat USD12,1 atau 0,93 persen menjadi USD1.309,3 per ons.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 22,2 sen atau 1,31 persen menjadi USD17,158 per ons. Platinum untuk Januari naik USD7,3 atau 0,79 persen menjadi USD934,2 per ons.



Logam kuning ini menikmati kenaikan hampir 14 persen sepanjang 2017, dengan kenaikan hampir dua persen untuk kuartal tersebut dan kenaikan 2,5 persen di Desember. Keuntungan terjadi karena kompleks logam yang lebih luas naik di tengah melemahnya dolar AS.



Pada perdagangan Jumat, indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam mata uang saingannya, turun 0,5 persen menjadi 92,17, setelah tenggelam 1,3 persen pada 2017.



Gerak dolar AS yang lebih lemah cenderung memberikan dorongan terhadap komoditas yang dipatok dolar, membuat mereka lebih menarik bagi pengguna unit moneter yang lebih lemah.





(AHL)