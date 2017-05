Pertumbuhan Lapangan Kerja AS Angkat S&P ke Rekor Tertinggi

Metrotvnews.com, New York: Indeks saham utama di Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan Jumat, sehingga mengangkat indeks S & P 500 berakhir ke rekor tertinggi.



Penguatan indeks S&P 500 didukung oleh saham energi yang kembali menguat seiring dengan kenaikan harga minyak dan pertumbuhan lapangan kerja AS. Demikian seperti dilansir dari Reuters, Sabtu 6 Mei 2017.

Jumlah pekerja nonpertanian AS melonjak 211.000 pekerjaan pada bulan lalu setelah naik tipis dari 79.000 di Maret. Sementara itu tingkat pengangguran turun menjadi 4,4 persen, mendekati level terendah dalam 10 tahun.Selain itu, sektor energi menjadi sektor dengan kinerja terbaik, yakni naik 1,6 persen, setelah turun tajam sehari sebelumnya. Harga minyak rebound setelah adanya jaminan dari Arab Saudi bahwa Rusia siap untuk bergabung dengan OPEC dalam memperpanjang pemangkasan pasokan.Wall Street mencatat, indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,47 poin atau 0,26 persen menjadi 21.006,94, indeks S & P 500 naik 9,77 poin atau 0,41 persen menjadi 2.399,29, serta Nasdaq Composite menguat 25,42 poin atau 0,42 persen menjadi 6.100,76.Sekitar 6,5 miliar lembar saham berpindah tangan di bursa AS, tepat di bawah rata-rata selama 20 sesi terakhir sebanyak 6,6 miliar lembar. Ketiga indeks tersebut membukukan kenaikan pada minggu ketiga berturut-turut.Setelah tujuh sesi tidak bergerak lebih dari 0,2 persen ke arah manapun, indeks S & P 500 melampaui kisaran tersebut di mana saham-saham menguat di akhir hari.Indeks S & P 500 telah menguat 12,1 persen sejak pemilihan Presiden Donald Trump pada 8 November, didorong oleh rencananya untuk memangkas pajak, pengeluaran infrastruktur, dan deregulasi. Namun reli tersebut melambat karena beberapa investor mempertanyakan kemampuan Trump untuk memberlakukan agendanya.Federal Reserve membuat suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan minggu ini. Bank sentral "meremehkan" pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang lemah dengan menekankan pasar kerja yang kuat, sebuah tanda bahwa pihaknya masih berada di jalur kenaikan sebanyak dua tingkat lagi tahun ini.(AHL)