AS-Jepang Mencari Kesepakatan Perdagangan Dua Arah

Metrotvnews.com, Tokyo: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengungkapkan bahwa Jepang menginginkan agar ada hasil dalam waktu dekat dari pembicaraan yang dilakukan terkait membuka barang untuk barang AS. Bahkan, dialog tersebut dapat menghasilkan negosiasi mengenai kesepakatan perdagangan dua arah.



Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatur dialog ekonomi antara para deputi mereka di sebuah pertemuan puncak Washington pada Februari, segera setelah Trump mulai menjabat. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi AS.

"Hari ini kita memulai sebuah proses dialog ekonomi, yang akhirnya bisa menghasilkan negosiasi perdagangan bilateral di masa depan," kata Pence, dalam sebuah konferensi pers dengan Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 20 April 2017.Di beberapa titik di masa depan, lanjutnya, mungkin ada keputusan yang dibuat antara kedua negara untuk mengambil apa yang telah dipelajari dalam dialog ini dan memulai perundingan formal untuk sebuah perjanjian perdagangan bebas. Adapun pembahasan ini diharapkan memberi keuntungan bagi masing-masing pihak."Tapi aku meninggalkan itu untuk masa depan," ungkap Pence.Komentar tersebut mengejutkan harapan para pembuat kebijakan Jepang, yang mengatakan bahwa mereka ingin menghindari penggunaan dialog ekonomi sebagai forum untuk membahas FTA bilateral yang dapat menempatkan mereka di bawah tekanan AS untuk membuka kawasan yang sangat dilindungi seperti pertanian.Mereka juga menggemakan pernyataan dari Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross yang mengatakan kepada wartawan bahwa Washington ingin meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tokyo melalui pakta dua arah."Ketika Presiden Trump menyetujui dialog ini, dia membayangkan hal ini sebagai mekanisme untuk meningkatkan hubungan komersial bilateral antara Amerika Serikat dan Jepang, dan mencapai hasil dalam waktu dekat. Dan saya berbagi visi dan ketidaksabaran ini," kata Pence.(ABD)