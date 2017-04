Tiongkok Tingkatkan Kepemilikan Surat Utang AS di Februari

Metrotvnews.com, Washington: Tiongkok meningkatkan kepemilikannya atas surat utang atau obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Februari, setelah menguranginya sebesar USD7,3 miliar pada bulan sebelumnya, data terbaru Departemen Keuangan AS menunjukkan pada Senin.



Mengutip Antara, Selasa 18 April 2017, Tiongkok menambah jumlah kepemilikan surat utang AS sebesar USD8,6 miliar pada Februari, menjadikan total kepemilikannya sebesar USD1,09597 triliun.

Cadangan devisa Tiongkok naik menjadi USD3,0091 triliun pada akhir Maret, menurut statistik dari Bank Sentral Tingkok, People's Bank of China (PBoC). Ini adalah pertama kalinya cadangan devisa meningkat selama dua bulan berturut-turut sejak April 2016.Kekhawatiran tentang arus keluar modal dari Tiongkok telah surut akhir-akhir ini, karena ekonomi Tiongkok berada pada pijakan yang lebih kuat.Jepang, yang menyalip Tiongkok sebagai pemegang terbesar surat utang AS pada Oktober lalu, juga meningkatkan jumlah kepemilikkannya senilai USD12,6 miliar menjadi USD1,1151 triliun pada Februari.Pada akhir Februari, keseluruhan kepemilikan asing terhadap surat-surat utang AS meningkat menjadi di posisi sebesar USD6,012 triliun dari angka Januari di posisi sebesar USD5,953 triliun.(ABD)