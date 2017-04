Prospek Ekonomi Asia Timur & Pasifik Positif dalam 3 Tahun Mendatang

Dian Ihsan Siregar • Kamis, 13 Apr 2017 11:41 WIB bank dunia

Chief Economist for the East Asia and Pacific Region of the World Bank Sudhir Shetty saat telekonferensi (tiga dari kiri). (FOTO: MTVN/Dian Ihsan)