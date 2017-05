Sekretaris Perdagangan AS Sebut Deregulasi Dapat Dorong Ekonomi

Metrotvnews.com, Beverly Hills: Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengungkapkan bahwa tidak ada alasan untuk ekonomi AS tidak dapat tumbuh dengan lebih kuat jika administrasi Trump berhasil mengembalikan sejumlah peraturan. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berusaha agar laju pertumbuhan bisa lebih baik.



Berbicara di Konferensi Global Institut Milken, Ross mengaku, dia akan sangat kecewa jika ekonomi AS hanya tumbuh antara 2,0 persen dan 2,5 persen. Dia juga berharap reformasi pajak bisa dilakukan di tahun ini. Ia hanya berbicara beberapa hari setelah data pemerintah menunjukkan ekonomi AS tumbuh hanya 0,7 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini.

"Jika kita dapat membatalkan belenggu yang dikenakan oleh peraturan, tidak ada alasan ekonomi tidak dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang telah dilakukannya," kata Ross, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 2 Mei 2017.Ross menyatakan bahwa dia telah mengenal Presiden AS Donald Trump selama bertahun-tahun dan terkesan dengan kemampuannya sejak keduanya bertemu saat menegosiasikan kasino Taj Mahal di Atlantic City. Sekarang dia bekerja untuk Presiden AS guna menegosiasikan kesepakatan perdagangan yang lebih baik.Dan salah satu inisiatif terbesarnya adalah untuk mengulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement (NAFTA), sesuatu yang disebut Trump sebagai kesepakatan perdagangan terburuk."Keseluruhan gagasan itu selalu melakukan negosiasi ulang NAFTA dan itu yang akan kita lakukan," kata Ross.Ross menambahkan, Pemerintah AS baru saja memberlakukan tarif baru untuk impor kayu lunak Kanada karena Kanada telah melanggar kesepakatan perdagangan. "Melanggar praktik perdagangan maka perlu dikenakan denda. kami berusaha keras untuk menegosiasikan penyelesaian yang masuk akal tapi kami tidak berhasil," kata Ross.(ABD)