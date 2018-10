Harga Minyak Dunia Melemah 2%

New York: Harga minyak dunia turun sekitar dua persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena pasar ekuitas Amerika Serikat (AS) secara luas jatuh. Hal itu seiring kekhawatiran menyusutnya pasokan Iran akibat sanksi AS dan adanya Badai Michael yang menutup beberapa produksi minyak di Teluk Meksiko AS.



Mengutip Antara, Kamis, 11 Oktober 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember menukik USD1,91 atau 2,3 persen menjadi menetap di USD83,09 per barel. Patokan global Brent membukukan kenaikan 1,3 persen pada perdagangan Rabu 10 Oktober.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, turun USD1,79 atau 2,4 persen menjadi ditutup pada USD73,17 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak memperpanjang kerugiannya dalam perdagangan usai penyelesaian.



Hal itu terjadi ketika kelompok industri American Petroleum Institute (API) melaporkan bahwa persediaan minyak mentah AS naik 9,7 juta barel dalam minggu yang berakhir 5 Oktober menjadi 410,7 juta barel, lebih dari empat kali lipat kenaikan 2,6 juta barel yang diperkirakan para analis.







Harga minyak turun karena pasar saham AS tergelincir pada perdagangan Rabu 10 Oktober, dengan indeks saham S&P 500 menandai penurunan satu hari terbesar sejak Februari. Kenaikan imbal hasil obligasi AS dan kekhawatiran kebijakan perdagangan memicu penjualan di Wall Street.



"Selama kita terus melihat kelemahan berbasis luas di sektor ekuitas, itu akan mulai meluber ke bidang lainnya juga. Satu khususnya ke bidang energi, karena itu semua tentang harapan ekonomi," kata Brian LaRose, seorang analis teknis di United-ICAP.



Risiko-risiko terhadap sistem keuangan global telah meningkat selama enam bulan terakhir, dan dapat naik tajam jika tekanan di pasar negara-negara berkembang meningkat atau hubungan perdagangan global memburuk lebih lanjut, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan.









(ABD)