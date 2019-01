AS-Tiongkok Resmi Bahas Perang Dagang

Beijing: Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan memulai pembicaraan kesepakatan perang dagang untuk menyelesaikan sengketa perdagangan mereka yang rusak.



Melansir BBC, Senin, 7 Januari 2019, pada tahun lalu kedua negara memberlakukan tarif miliaran dolar untuk beberapa barang terhadap satu sama lain.

Pembicaraan yang akan berlangsung selama dua hari ini menandai pertemuan formal pertama sejak keduanya sepakat menahan diri selama 90 hari untuk memberi tarif impor lebih lanjut.



Pertemuan itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak dari ketegangan perdagangan ekonomi global. Delegasi AS akan dipimpin oleh Wakil Perwakilan Dagang AS Jeffrey Gerrish.



Menjelang pertemuan kedua negara di Beijing, Presiden AS Donald Trump mengatakan negosiasi antara kedua pihak berjalan "sangat baik".



"Saya pikir Tiongkok ingin menyelesaikannya. Ekonomi mereka tidak berjalan baik," katanya kepada wartawan, Minggu waktu setempat.



"Saya pikir itu memberi mereka insentif besar untuk bernegosiasi," tambah Trump.









(AHL)