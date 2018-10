Rapor Merah Bursa Saham Amerika Serikat

New York: Perdagangan bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir ambruk cukup tajam pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) atau memperpanjang penurunan tajam pekan lalu. Kondisi itu terjadi karena investor terus bergulat dengan kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed saat mencerna sejumlah data ekonomi.



Mengutip Xinhua, Kamis, 19 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 327,23 poin atau 1,27 persen, menjadi 25.379,45. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 40,43 poin atau 1,44 persen, menjadi 2,768.78. Indeks Nasdaq Composite turun 157,56 poin atau 2,06 persen, menjadi 7,485.14.

Caterpillar dan IBM masing-masing turun 3,92 persen dan 2,61 persen, memimpin lambannya di Dow Jones. Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan konsumen discretionary dan teknologi turun lebih dari dua persen, memimpin yang kalah. Aksi jual yang luas di saham teknologi membebani Nasdaq.



Di antara alasan untuk menjual pada Kamis waktu setempat adalah kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga dan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global, para ahli mencatat. Kesemuanya itu menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya memberikan beban terhadap pasar saham Amerika Serikat.







Sedangkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dua tahun naik ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, menembus di atas 2,9 persen pada awal perdagangan. Patokan hasil surat 10 tahun juga mencapai level tinggi di 3,21 persen sebelum akhirnya harus mundur.



Kenaikan suku bunga obligasi datang satu hari setelah Federal Reserve merilis risalah dari pertemuan September. Risalah yang dirilis pada Rabu sore menunjukkan bahwa bank sentral tetap yakin mereka perlu memperketat kebijakan moneter untuk menjaga ekonomi tetap stabil.



Pasar saham AS berada di bawah tekanan karena meningkatnya kekhawatiran atas kenaikan suku bunga sejak awal Oktober. Wall Street gelisah bahwa kenaikan biaya pinjaman dapat memperlambat perekonomian. Tingkat ketakutan mengimbangi optimisme yang didorong oleh laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan dari perusahaan besar AS.



Sentimen investor juga tertekan oleh kerugian di pasar saham luar negeri. Pada data ekonomi, dalam pekan yang berakhir 13 Oktober, jumlah klaim pengangguran awal AS adalah 210 ribu, penurunan 5.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja melaporkan.









(ABD)