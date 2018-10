USD Tenggelam, Investor Beralih ke Yen

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), meskipun Departemen Perdagangan AS melaporkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal ketiga 2018.



Mengutip Antara, Sabtu, 27 Oktober 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,33 persen menjadi 96,3530 pada pukul 15.00 waktu setempat (1900 GMT). Indeks USD sempat naik ke 96,860 di sesi pagi didukung data ekspansi ekonomi yang kuat.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1410 dibandingkan dengan USD1,1359 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2830 dibandingkan dengan USD1,2815 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7093 dibandingkan dengan USD0,7085.



Sementara itu, USD dibeli 111,83 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9969 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0004 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3090 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3078 dolar Kanada.



Namun, para investor segera membeli yen Jepang untuk melindungi risiko-risiko di tengah kejatuhan terus menerus di pasar saham Wall Street. Pasar saham AS mengalami minggu yang volatil. Saham-saham AS ditutup lebih rendah pada Jumat 26 Oktober, memangkas kenaikan di sesi sebelumnya karena laba dari beberapa nama besar teknologi mengecewakan investor.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 296,24 poin atau 1,19 persen, menjadi berakhir di 24.688,31 poin. Indeks S&P 500 turun 46,88 poin atau 1,73 persen, menjadi ditutup di 2.658,69 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 151,12 poin atau 2,06 persen, menjadi berakhir di 7.167,21 poin.



Amazon mencatat laba per saham dilusian sebesar USD5,75 dan pendapatan USD56,58 miliar. Perusahaan memberikan panduan pendapatan kuartal keempat di kisaran USD66,5 miliar dan USD72,5 miliar atau jauh di bawah perkiraan Wall Street.





(ABD)