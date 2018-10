Laba Perusahaan Tiongkok Naik 14,7%

Beijing: Laba perusahaan industri utama Tiongkok tumbuh 14,7 persen secara year on year dalam sembilan bulan pertama 2018. Angka ini turun dari pertumbuhan sebesar 16,2 persen untuk periode Januari-Agustus.



Menurut National Bureau of Statistics (NBS) dikutip dari Xinhua, Minggu, 28 Oktober 2018, keuntungan di 34 dari 41 sektor yang disurvei naik dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya.

Pada September, keuntungan gabungan di perusahaan industri dengan pendapatan tahunan lebih dari 20 juta yuan (sekitar USD2,88 juta) atau naik 4,1 persen YoY menjadi 545,5 miliar yuan. Laju pertumbuhan melambat jika dibandingkan kenaikan sebesar 9,2 persen pada Agustus.



Pejabat NBS He Ping mengaitkan perlambatan pada September karena menurunnya produksi industri dan harga produk serta basis komparatif yang lebih tinggi dari tahun lalu.



Menurut NBS, sektor baja, bahan bangunan, minyak dan bahan kimia, yang menyumbang 72,4 persen terhadap peningkatan laba industri secara keseluruhan, membukukan pertumbuhan laba yang kuat dalam sembilan bulan pertama.



Selama periode Januari-September, biaya per 100 yuan dari pendapatan turun 0,29 yuan dari periode yang sama tahun lalu menjadi 84,31 yuan. Sementara rasio utang-aset perusahaan industri besar turun 0,4 poin persen dari tahun lalu menjadi 56,7 persen pada akhir September.





(SAW)