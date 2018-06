Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Bervariasi

New York: Harga minyak ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis karena para pedagang tetap berhati-hati menjelang pertemuan penting Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pekan depan.



Dilansir oleh Xinhua, Jumat, 15 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik USD0,25 menjadi USD66,89 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD0,80 menjadi USD75,94 per barel di London ICE Futures Exchange.

OPEC dan produsen besar lainnya akan bertemu pada 22-23 Juni di Wina untuk membahas produksi dan secara luas diperkirakan akan menyetujui output yang lebih tinggi. Pada 2017, OPEC dan produsen besar lainnya mulai memangkas persediaan 1,8 juta barel per hari untuk mendukung pasar.



Analis mengatakan bahwa dengan harga Brent naik sekitar 180 persen dari rendahnya persediaan minyak mentah global 2016 mereka yang jatuh, produksi Venezuela jatuh dan sanksi yang akan segera terjadi terhadap Iran, kelompok itu mungkin segera mengakhiri pemotongan pasokan mereka.



Kekhawatiran pasokan minyak juga membebani pasar. Produksi minyak mentah AS telah meningkat hampir 30 persen dalam dua tahun terakhir ke rekor tertinggi 10,9 juta barel per hari pekan lalu, menurut Energy Information Administration (EIA).





(AHL)