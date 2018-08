PDB tak Sesuai Ekspektasi, Malaysia Revisi Pertumbuhan Ekonomi

Kuala Lumpur: Bank Sentral Malaysia merevisi turun proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi lima persen, setelah laporan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal kedua di bawah ekspektasi sebesar 4,5 persen.



Pada pengarahan GDP pertamanya setelah ditunjuk sebagai gubernur bank sentral Nor Shamsiah Mohd Yunus mengatakan pertumbuhan PDB semester pertama sebesar 4,9 persen, lebih rendah dari ekspektasi, sehingga bank telah merevisi turun pertumbuhan setahun penuh untuk mencerminkan ketegangan global baru-baru ini.

Melansir Xinhua, Minggu, 19 Agustus 2018, Bank Sentral Malaysia sebelumnya memproyeksikan Negeri Jiran itu tumbuh antara 5,5-6 persen tahun ini. Namun, setelah membukukan pertumbuhan PDB sebesar 5,9 persen tahun lalu, pertumbuhan negara itu moderat menjadi 5,4 persen pada kuartal pertama.



Malaysia membukukan pertumbuhan yang lebih buruk sebesar 4,5 persen pada kuartal kedua karena guncangan spesifik komoditas di sektor pertambangan dan pertanian.



Sementara sektor jasa, manufaktur, dan konstruksi menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,5 persen, 4,9 persen, dan 4,7 persen pada kuartal kedua. Sedangkan sektor pertanian dan pertambangan turun menjadi 2,5 persen dan 2,2 persen.



Menurut Nor Shamsiah, pertumbuhan tahun ini akan didukung oleh belanja sektor swasta karena pajak liburan pada Juni hingga Agustus. Pemerintah Malaysia sejak Juni menghapuskan Pajak Barang dan Jasa, dan akan memperkenalkan kembali bentuk baru Pajak Penjualan dan Jasa pada September.



Nor Shamsiah mengatakan salah satu titik terang untuk pertumbuhan kuartal II adalah pertumbuhan investasi swasta yang lebih tinggi sebesar 6,1 persen. Konsumsi swasta juga tumbuh kuat sebesar delapan persen, didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan sentimen yang lebih baik.



Sebaliknya, investasi sektor publik mengalami kontraksi hingga 9,8 persen, sementara investasi publik hanya tumbuh 3,1 persen.



Nor Shamsiah yang melihat eskalasi ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar keuangan lebih lanjut sebagai dua risiko utama ekonomi, menunjukkan jika perselisihan perdagangan global meningkat dan memengaruhi lebih banyak produk dan negara, pertumbuhan global akan terseret dan ekonomi Malaysia akan terpengaruh.



Namun, karena ekonomi Malaysia terdiversifikasi, ia yakin kegiatan domestik yang berkelanjutan akan memberikan beberapa bantalan bagi negara. Karena Malaysia mencatat pertumbuhan yang kurang bergairah di kuartal II, para ekonom juga telah mengurangi proyeksi pertumbuhan mereka tahun ini.



"Kami mendorong perkiraan pertumbuhan untuk 2018 dari 5,5 persen menjadi lima persen. Kami bertahan dengan perkiraan pertumbuhan lima persen untuk 2019 dan untuk saat ini, tetapi risiko miring ke bawah," kata analis Capital dalam analisanya.



Dilaporkan bahwa pertumbuhan Malaysia melambat tajam di kuartal II yang sebagian mencerminkan transisi politik setelah pemilihan umum Mei.



Riset ANZ juga mengatakan dalam sebuah catatan bahwa perkiraan PDB setahun penuh sebesar 5,4 persen sekarang tidak mungkin dipenuhi karena pertumbuhan kuartal II secara signifikan di bawah ekspektasinya.



"Prospek perdagangan merupakan risiko utama. Ada kerugian dalam momentum dalam ekspor selama beberapa bulan terakhir, karena ketegangan dari ketegangan perdagangan global menjadi jelas. Ada risiko penurunan yang jelas untuk ramalan pertumbuhan PDB setahun penuh kami," katanya.





