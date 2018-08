Harga Emas Tergerus Penguatan Dolar

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis, karena dolar AS menguat.



Melansir Xinhua, Jumat, 24 Agustus 2018, harga kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD9,3 atau 0,77 persen menjadi USD1.194 per ons.

Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 20,8 sen dolar AS atau 1,41 persen menjadi USD14,542 per ons. Platinum untuk Oktober turun USD15,3 atau 1,93 persen menjadi USD793,7 per ons.



Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam mata uang utama di dunia, naik 0,62 persen menjadi 95,65.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Di sisi lain Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan ketidaksukaannya dengan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, yang dirancang untuk menjadi pemerintahan sendiri.



Federal Reserve sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga lain pada pertemuan pada 31 Juli hingga 1 Agustus, menurut notulen rapat yang diungkap pada Rabu.



Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di bawah bank sentral dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan berikutnya dari 25-26 September dengan kenaikan suku bunga yang diharapkan sekali lagi.





