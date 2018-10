Harga Minyak Dunia Melonjak

New York: Harga minyak melonjak lebih dari USD2 per barel pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), mencapai tingkat tertinggi sejak November 2014. Kondisi itu terjadi sebagai respons akan diterapkannya sanksi-sanksi AS terhadap Iran serta kesepakatan perdagangan Amerika Utara untuk mendorong pertumbuhan.



Mengutip Antara, Selasa, 2 Oktober 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD2,25 atau 2,7 persen menjadi ditutup pada USD84,98 per barel di London ICE Futures Exchange. Dalam perdagangan usai penyelesaian, kontrak terus menguat, naik ke USD85,45 per barel, perdagangan pertama di atas USD85 sejak November 2014.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember melonjak sebanyak USD2,05 menjadi menetap di USD75,30 per barel di New York Mercantile Exchange, tertinggi sejak November 2014.







Amerika Serikat dan Kanada mencapai kesepakatan untuk menyelamatkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), sebuah perjanjian trilateral dengan Meksiko.



Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago, mengatakan kesepakatan NAFTA akan mengangkat harga minyak karena meningkatkan prospek pertumbuhan tidak hanya untuk Kanada dan AS, tetapi juga untuk Amerika Utara secara keseluruhan.



Investor telah membeli banyak pada opsi yang memberikan pemegang hak untuk membeli Brent di USD90 pada akhir Oktober. Minat terbuka dalam call options pada USD90 telah meningkat hampir 12.000 lot dalam seminggu terakhir menjadi 38.000 lot, atau 38 juta barel.



Data bursa menunjukkan net long position gabungan para hedge funds dalam minyak mentah Brent dan minyak mentah AS serta opsi pada berada di posisi terbesar sejak akhir Juli, setara dengan sekitar 850 juta barel.









(ABD)