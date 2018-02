Harga Emas Dunia Memudar Lebih dari 1%

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange membukukan kerugian lebih dari satu persen pada perdagangan Selasa, karena indeks dolar AS rebound setelah janji ketua Fed baru untuk kenaikan suku bunga secara bertahap.



Melansir Xinhua, Rabu, 28 Februari 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD14,2 atau 1,07 persen menjadi USD1.318.60 per ons. Sementara harga platinum untuk April turun USD17,2 atau 1,72 persen menjadi USD984,60 per ons.

Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengonfirmasi kepada anggota parlemen bahwa bank sentral tidak akan terus menaikkan suku bunga secara bertahap.



Powell mengatakan kepada anggota parlemen dalam kesaksian kebijakan moneter pertamanya bahwa secara bertahap mengurangi akomodasi kebijakan moneter akan menopang pasar tenaga kerja yang kuat sambil mendorong kembalinya inflasi menjadi dua persen.



The Fed terus melihat beberapa kekurangan inflasi tahun lalu karena mendukung pengaruh sementara yang tidak diharapkan akan diulang.



Pengamat pasar memandang ucapan Powell sebagai kelanjutan dari pendekatan pendahulunya tentang "hawkishness" yang memperkuat dolar.



Indeks dolar AS, sebuah ukuran mata uang utama terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya naik 0,49 persen menjadi 90,32, gerak dolar AS rebound di atas level 90.



Jika dolar naik, emas berjangka akan turun seperti emas, yang diukur dalam dolar AS, kurang atraktif bagi investor menggunakan mata uang yang relatif lemah.





(AHL)