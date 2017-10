Emas Dunia Terus Turun di Tengah Ekuitas yang Tinggi

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) untuk sesi ketiga berturut-turut di tengah ekuitas yang lebih tinggi dan dolar AS yang lebih kuat.



Mengutip Xinhua, Rabu 4 Oktober 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD1,2 atau 0,09 persen, menjadi ditutup pada 1.274,60 dolar per ounce. Emas ditekan oleh rekor tertinggi dalam tolok ukur saham A.S. Dow Jones Industrial Average naik 71,64 poin atau 0,32 persen, pada 1736 GMT. Nasdaq dan S & P 500 juga semakin tinggi.

Ketika ekuitas naik, emas biasanya naik karena investor tertarik pada pasar saham. Logam mulia mengumpulkan dukungan tambahan dari proposal pemotongan pajak Presiden Donald Trump dan dolar yang kuat.



Indeks USD sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik ke 93,90 pada 1715 GMT sebelum mundur dengan cukup. Sementara itu, imbal hasil obligasi yang lebih tinggi juga menarik lebih banyak investasi ke pasar treasury AS, kata analis.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 0,4 persen atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada USD16,65 per ons. Platinum untuk Januari berikutnya turun USD1,10 atau 0,12 persen, untuk menetap di USD915,50 per ounce.



Indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 84,07 poin atau 0,37 persen menjadi 22.641,67. Sedangkan S&P 500 naik tipis 5,46 poin atau 0,22 persen menjadi 2.534,58. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 15,00 poin atau 0,23 persen menjadi 6.531,71.



Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan untuk menyampaikan ucapan pembuka di Community Banking dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.





