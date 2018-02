Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok ke USD62,79/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia melemah tajam pada perdagangan Jumat waktu setempat setelah data menunjukkan kenaikan jumlah rig minyak AS.



Melansir Xinhua, Sabtu, 10 Februari 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret turun USD1,95 menjadi USD59,20 per barel di perdagangan New York Mercantile Exchange.

Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April turun USD2,02 menjadi ke level USD62,79 per barel di perdagangan ICE Futures Exchange.



Adapun rig AS yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak naik 26 rig pada 791, menurut perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes pada Jumat.



Meningkatnya produksi AS dan dolar yang kuat telah menimbulkan tekanan pada harga minyak di tengah aksi jual pasar yang luas.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2260 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3806 dolar dari 1,3920 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7790 dolar dari 0,7799 dolar.



Dolar AS membeli 108,49 yen Jepang, lebih rendah dari 108,90 yen pada sesi sebelumnya. Selain itu dolar AS naik menjadi 0,9387 franc Swiss dari 0,9367 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2613 dolar Kanada dari 1,2589 dolar Kanada.





