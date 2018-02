Harga Emas Dunia Terangkat Pelemahan Dolar AS

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat.



Melemahnya dolar AS dan penurunan di pasar saham memberikan kenaikan pada harga emas yang cukup mendukung pemulihan atas kerugian selama empat sesi terakhir.

Melansir Xinhua, Jumat, 9 Februari 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April menguat USD4,4 atau 0,33 persen menjadi USD1.319 per ons.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 10,3 sen atau 0,63 persen menjadi USD16,341 per ons. Platinum untuk April turun USD3,3 atau 0,34 persen ke level USD978,4 per ons.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang dunia, terpantau melemah sebesar 0,15 persen menjadi 90,19.



Adapun emas dan dolar bergerak normal ke arah yang berlawanan, yang berarti jika mata uang Paman Sam ini turun, harga emas berjangka akan naik.



Perdagangan akhir New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2276 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3920 dolar dari 1,3880 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7799 dolar dari 0,7822 dolar.



Sedangkan dolar AS membeli 108,90 dolar Kanada dari 1.2568 dolar Kanada dari dolar AS turun menjadi 0,9367 franc Swiss dari 0,9429 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2589 dolar Kanada dari 1,2568 dolar Kanada.





(AHL)