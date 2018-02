Emas Dunia Naik Ditopang Pelemahan USD

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi lantaran ditopang pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) terhadap mata uang utama lainnya.



Mengutip Antara, Jumat, 23 Februari 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik 60 sen atau 0,05 persen, menjadi ditutup pada USD1.332,7 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama pesaingnya, turun 0,39 persen menjadi 89,78 pada pukul 19.00 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun tiga sen atau 0,18 persen, menjadi menetap di USD16,587 per ounce. Platinum untuk penyerahan April bertambah USD2,8 atau 0,28 persen, menjadi ditutup pada USD999,4 per ounce.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 164,70 poin atau 0,66 persen menjadi 24.962,48. Sedangkan S&P 500 meningkat 2,63 poin atau 0,10 persen menjadi 2.703,96. Indeks Nasdaq Composite turun 8,14 poin atau 0,11 persen menjadi 7.210,09.



Indeks utama memberikan kenaikan tajam pada Rabu setelah minutes the Federal Reserve pada Januari mencapai imbal hasil Treasury Treasury AS 10 tahun menjadi 2,956 persen, level tertinggi dalam empat tahun. Pada Kamis, imbal hasil diperdagangkan melemah sekitar 2,19 persen.



Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga jatuh ke level terendah dalam 45 tahun pekan lalu. Dalam pekan yang berakhir pada 17 Februari, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 222.000, atau turun 7.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya.





