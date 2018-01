Yuan Tiongkok Menguat jadi 6,4009 terhadap USD

Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, menguat 103 basis poin menjadi 6,4009 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Selasa, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa, 23 Januari 2018, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Sementara itu, kurs USD mengurangi kerugian terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi setelah Senat AS memilih untuk menghentikan penutupan aktivitas pemerintahan.



Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,2257 dari USD1,2235 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3982 dari USD1,3875 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,8012 dari USD0,8002.



Sementara itu, USD dibeli 110,99 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,62 yen pada sesi sebelumnya. Sedangkan USD naik menjadi 0,9625 franc Swiss dari 0,9618 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2457 dolar Kanada dari 1,2482 dolar Kanada.



Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,18 persen menjadi 90,405 pada pukul 15.00 (20.00 GMT), setelah jatuh ke serendah 90,155 di awal sesi. Senat AS pada Senin 22 Januari 2018 memilih untuk memajukan rancangan undang-undang pendanaan tiga minggu guna membuka kembali pemerintah federal setelah penghentian.





(ABD)