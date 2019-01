Harga Minyak Dunia di Akhir 2018 Lebih Rendah

Houston: Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan harga untuk kedua minyak mentah acuan mengakhiri perdagangan 2018 dengan lebih rendah dari posisi mereka pada awal 2018. Sejauh ini, pasar minyak terus berfluktuasi terutama disebabkan oleh tidak menentunya perekonomian dunia.



Mengutip Antara, Jumat, 4 Januari 2019, minyak mentah Brent mengakhiri tahun lalu di USD54 per barel atau USD13 per barel lebih rendah dari awal 2018. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mengakhiri tahun di USD45 per barel atau USD15 per barel lebih rendah dari awal 2018.

Di 2018 menandai pertama kalinya sejak 2015 bahwa harga-harga minyak mentah acuan ini mengakhiri tahun dengan harga lebih rendah daripada di awal tahun. Pada 2018, minyak mentah Brent rata-rata mencapai USD72 per barel, sementara WTI rata-rata mencapai USD65 per barel.



Brent dan WTI masing-masing mencapai harga tertinggi mereka selama tahun lalu pada 3 Oktober, masing-masing di posisi USD86 per barel dan USD76 per barel. Sejauh ini, negara anggota OPEC dan sekutunya terus memacu agar harga minyak dunia bisa lebih tinggi.



Harga untuk setiap minyak mentah turun dengan cepat setelah itu. Pada 24 Desember, Brent mencapai titik terendah tahunan di USD50 per barel dan WTI mencapai titik terendah tahunan di USD43 per barel.



Dalam upaya untuk membatasi pasokan berlebih, pada 7 Desember 2018, OPEC dan negara-negara penghasil lainnya termasuk Rusia mengumumkan akan memangkas produksi sebesar 1,2 juta barel per hari dari level Oktober 2018 selama enam bulan pertama 2019.









(ABD)