Trump Masih Ingin Tarif Pajak Perusahaan Jadi 15%

Metrotvnews.com, New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih menginginkan tarif pajak perusahaan turun dan menjadi 15 persen. Namun demikian, rencana Trump tersebut bisa menyebabkan sebuah masalah dalam menjaga tingkat defisit sekarang ini, termasuk di masa mendatang.



Mengutip CNBC, Rabu 26 April 2017, Trump berkampanye agar tingkat bunga 15 persen untuk bisnis dan juga pemotongan pajak penghasilan lintas negara, namun sebagian besar analisis menyebut proposal tersebut akan membuat defisit AS membengkak. Akhirnya, kebijakan dari Trump masih mengalami pro dan kontra hingga sekarang ini.

Proposal pajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diperjuangkan oleh Pembicara Paul Ryan meminta tarif pajak perusahaan sebesar 20 persen, bersamaan dengan pendapatan yang diajukan oleh ketentuan penyesuaian perbatasan yang kontroversial. Adapun tingkat pajak korporasi saat ini adalah 35 persen.Journal melaporkan bahwa Trump ingin menjual pemotongan pajak utama ke Amerika, meskipun itu berarti mengurangi pendapatan. Trump mengatakan kepada staf untuk menyelesaikannya sebelum pengumumannya tentang reformasi pajak yang direncanakan pada Rabu, menurut surat kabar tersebut.Selama kampanyenya, Trump mengaku upaya mengurangi beban pada individu dan bisnis akan membantu meningkatkan ekonomi. Namun, rencana yang membuat defisit anggaran AS tumbuh itu bisa menimbulkan masalah serius yang membereskan Kongres yang dikuasai Republikan.Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan penasihat ekonomi Kepala Gedung Putih Gary Cohn akan pergi ke Capitol pada Selasa untuk bertemu dengan Ryan, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan anggota parlemen papan atas lainnya.(ABD)