Tiongkok Bantah Ikut Campur dalam Pemilihan Kongres AS

Beijing: Tiongkok menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk menunjukkan rasa hormat di tengah perselisihan perdagangan. Selain itu, Tiongkok menolak klaim Presiden AS Donald Trump yang menuduh Tiongkok ikut campur dalam pemilihan paruh waktu atau Kongres dengan membidik isu utama politiknya.



Komentar itu menyusul serangkaian tweet agresif dari Trump yang mengklaim tarif pembalasan Beijing atas barang-barang AS untuk memengaruhi pemilihan Kongres pada November 2018. Adapun pembalasan tarif yang dilakukan Tiongkok lantaran AS masih tetap dengan keputusannya mengenakan tarif tinggi sehingga memicu meningkatnya perselisihan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang secara tegas menolak klaim tersebut. "Siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang diplomasi Tiongkok akan tahu bahwa kami tidak akan campur tangan dalam urusan domestik negara lain," kata Geng Shuang, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 20 September 2018.



"Kami tidak ingin orang lain ikut campur dalam politik domestik kami, dan kami tidak akan ikut campur dalam politik domestik negara lain," tambah Geng, pada jumpa pers reguler.



Baca: Trump Tuduh Tiongkok Ikut Campur Pemilihan Kongres



Tuduhan pemilihan Kongres sangat sensitif di AS mengingat masih ada kehebohan politik atas dugaan Rusia yang mendukung Trump dalam pemilihan presiden (pilpres) 2016. Karenanya menjadi wajar ketika Trump mencoba meredam isu politik tersebut di tengah perang dagang antara AS dan Tiongkok.



Lebih lanjut, Tiongkok secara terpisah juga menolak klaim yang dibuat oleh Trump di masa lalu, bahwa Tiongkok telah memanipulasi nilai yuan ke bawah untuk mengompensasi pengaruh tarif AS terhadap ekspornya.



"Tiongkok tidak akan pernah bergantung pada depresiasi renminbi (yuan) untuk merangsang ekspor, karena depresiasi satu arah dari nilai tukar renminbi akan memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan," kata Perdana Menteri Li Keqiang pada sebuah forum ekonomi.



Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuduh Tiongkok berusaha memengaruhi pemilihan Kongres jangka menengah dengan membidik isu politik di tengah meningkatnya suhu perang dagang. Adapun perang dagang terjadi lantaran Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama memberlakukan tarif yang tinggi.



"Tiongkok telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka secara aktif mencoba memengaruhi dan mengubah pemilihan kami dengan menyerang petani, peternak, dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," kata Trump.



"Tiongkok telah mengambil keuntungan dari AS dalam perdagangan selama bertahun-tahun. Mereka juga tahu bahwa saya adalah orang yang tahu bagaimana menghentikannya. Akan ada pembalasan ekonomi yang besar dan cepat terhadap Tiongkok jika petani kita, peternak dan/atau pekerja industri menjadi sasaran!" tegas Trump.





(AHL)