Emas Berakhir Jatuh Akibat Penguatan Ekuitas

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun moderat atau harus jatuh pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat (SD) dan meningkatnya saham-saham.



Mengutip Antara, Selasa, 22 Mei 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun sebanyak USD0,40 atau 0,03 persen menjadi menetap di USD1.290,90 per ounce. Logam mulia menghadapi tekanan ketika Dow Jones Industrial Average naik 311,89 poin atau 1,26 persen pada pukul 16.25 GMT.

Adapun Dow Jones naik karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berkurang. Dua ekonomi terbesar di dunia ini mencapai kesepakatan perdagangan dan menyebut perang dagang ditunda. Keduanya siap menjalin kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.







Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Sabtu 19 Mei setelah konsultasi ekonomi dan perdagangan bilateral di Washington, kedua pihak berjanji tidak akan melancarkan perang dagang terhadap satu sama lain.



Berita itu mendorong pasar saham di New York pada Senin 21 Mei. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, emas biasanya turun, karena para investor tidak perlu mencari aset-aser safe haven seperti emas. Sementara itu, indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,21 persen menjadi 93,74 pada pukul 15.59 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun. karena emas yang diukur dengan USD menjadi kurang menarik bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 6,5 sen AS atau 0,40 persen menjadi menetap di USD16,52 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD13,3 atau 1,50 persen, menjadi ditutup pada USD899,80 per ounce.









