USD Menghijau Didukung Data Ekonomi Positif

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena investor mencerna sejumlah laporan ekonomi positif. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,11 persen menjadi 95,2506 pada akhir perdagangan.



Mengutip Antara, Rabu, 12 September 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1585 dari USD1,1596 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3006 dari USD1,3028 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7100 dari USD0,7110.

Sementara itu, USD dibeli 111,58 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 111,21 yen Jepang di sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9735 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9748 franc Swiss, dan bergerak turun menjadi 1,3129 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3157 dolar Kanada.



Indeks Optimisme Usaha Kecil AS naik menjadi 108,8 pada Agustus dari angka Juli di 107,9, melampaui rekor tertinggi 108 yang tercapai pada Juli 1983, menurut Federasi Nasional Bisnis Independen (The National Federation of Independent Business/NFIB).



Pemecahan angka rekor tersebut didorong oleh para pemilik usaha kecil yang mengeksekusi rencana yang mereka buat karena perubahan dramatis dalam kebijakan ekonomi nasional, kata laporan NFIB. Sementara itu, pada hari kerja terakhir Juli, tingkat lowongan pekerjaan berubah dan mencapai level tertinggi baru sebanyak 6,939 juta, jauh di atas konsensus pasar.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 113,99 poin atau 0,44 persen, menjadi berakhir di 25.971,06 poin. Indeks S&P 500 naik 10,76 poin atau 0,37 persen, menjadi ditutup di 2.887,89 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 48,31 poin atau 0,61 persen, menjadi berakhir di 7.995,47 poin.



Saham Apple bersama dengan Microsoft termasuk di antara para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,53 persen dan 1,70 persen pada penutupan. Apple melonjak, sehari menjelang peluncuran iPhone model terbaru. Saham yang sensitif isu perdagangan Boeing, juga berhasil pulih dari kerugian awal dan ditutup naik 0,99 persen.



Sektor teknologi naik lebih dari 0,8 persen. Saham-saham berteknologi tinggi termasuk Netflix, Amazon dan Twitter semuanya menguat, mendukung pasar. Para pelaku pasar di Wall Street juga mencerna beberapa data ekonomi positif.









(ABD)