Trump Berpikir Kebijakan Tarif Selamatkan Industri Baja AS

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump percaya tarif logamnya yang menuai kontroversi akan menyelamatkan industri baja Amerika, meskipun ada rasa sakit yang telah ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Akan tetapi, sejumlah negara berharap Trump mengkaji kembali aturan dimaksud demi kepentingan bersama.



Trump berpendapat tindakan perdagangannya mengurangi persaingan asing dan meningkatkan industri yang lesu. Sementara harga baja secara temporer menjadi sedikit lebih mahal -yang telah memicu kritik dari beberapa ekonom, anggota parlemen Republik, dan perusahaan yang menggunakan baja.

"Tetapi tarif akhirnya akan terbayar dengan meningkatnya perusahaan AS," kata Trump, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 18 Agustus 2018.



Dia berpendapat pembukaan pabrik baja menunjukkan tarifnya bekerja dan menciptakan industri baja sedang booming. Banyak ekonom, pemimpin bisnis, dan bahkan anggota partainya sendiri tidak setuju. Pasalnya, bukan tidak mungkin pengenaan tarif bisa memberikan efek negatif terhadap aktivitas perekonomian di AS.



Awal tahun ini, Trump memberlakukan tarif 25 persen dan 10 persen masing-masing pada impor baja dan aluminium. Langkah ini mendorong aksi balasan dari Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada, yang mengenakan tarif pada produk AS. Tindakan tersebut menyebabkan ketakutan akan perang dagang yang berdampak pada tertekannya ekonomi AS.



Trump telah berulang kali berjanji bahwa setiap kerusakan pada perusahaan akibat biaya baja yang lebih tinggi atau petani yang berjuang dengan harga lebih rendah karena tugas pembalasan pada produk pertanian, hanya akan sementara ketika ia mendorong mitra dagang utama untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas yang baru.



Dia mengatakan gerakan itu juga dalam rangka melindungi para pekerja Amerika yang dirugikan oleh persaingan asing. Ketika beberapa perusahaan baja telah membuka pabrik baru tahun ini sejak Trump memungut tarif, perusahaan lain yang telah melihat biaya baja lebih tinggi telah mengumumkan pengurangan tenaga kerja.









(ABD)