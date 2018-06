Trump Ingin OPEC Jaga Penurunan Harga Minyak Dunia

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginginkan agar Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menaikkan produksi minyaknya. Adapun pernyataan ini sejalan dengan stabilitas pasar minyak dan pergerakan harga minyak di masa mendatang.



"Harapan OPEC akan meningkatkan produksi minyak secara substansial. Perlu menjaga agar harga turun," kata Trump, dalam cuitannya, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 23 Juni 2018.

Adapun OPEC dalam pertemuan di Wina menyebutkan bahwa negara anggota OPEC dan sekutu berencana meningkatkan produksi, tetapi tidak jelas seberapa banyak. Laporan awal mengindikasikan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan produksi sekitar 1 juta barel per hari.



Kendati demikian, sejauh ini laporan yang ada hanya mengindikasikan OPEC berjanji untuk menghentikan produksi minyak yang melampaui kesepakatan pada 18 bulan untuk menjaga 1,2 juta barel per hari dari pasar untuk meningkatkan harga.







Sementara itu, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus naik USD3,04 untuk menetap di USD68,58 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD2,50 menjadi ditutup pada USD75,55 per barel di London ICE Futures Exchange.



OPEC dan produsen minyak sekutunya termasuk Rusia bertemu pada 22 Juni di Wina untuk pertemuan dua hari. Arab Saudi mengatakan kelompok itu telah menyetujui kenaikan produksi nominal sekitar 1 juta barel per hari. Analis mengatakan angka itu di bawah angka tertinggi yang diperkirakan investor, yang menetapkan nada bullish di pasar pada hari Jumat.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 119,19 poin atau 0,49 persen menjadi 24.580,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 5,13 poin atau 0,19 persen menjadi 2.754,88. Indeks Nasdaq Composite turun 20,13 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.692,82. Keuntungan Dow didukung oleh kemajuan Chevron dan Exxon Mobil.









(ABD)