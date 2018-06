Indeks Acuan Inggris Ditutup Datar

London: Bursa saham Inggris ditutup datar pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) dengan indeks acuan FTSE 100 turun 0,08 persen atau 6,06 poin menjadi ditutup pada 7.615,63 poin. Pemerintah Inggris terus berupaya memacu perekonomian dan menekan sejumlah risiko yang harapannya memacu pasar saham Inggris.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Juni 2018, Tembakau Inggris Amerika, perusahaan tembakau multinasional, melonjak 3,85 persen dan pemenang teratas dari saham unggulan. Merek Shire dan Imperial meningkat masing-masing 3,10 persen dan 2,83 persen.

Fokus mikro internasional, bisnis perangkat lunak dan teknologi informasi multinasional, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan dengan saham turun 3,70 persen. Industri Melrose, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membeli dan meningkatkan bisnis yang berkinerja buruk, turun 3,16 persen. Johnson Matthey turun 2,96 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.



Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 23 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 227 ribu atau meningkat 9.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya 218 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Rata-rata pergerakan empat minggu 222 ribu, meningkat 1.000 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya yaitu 221.000.









(ABD)