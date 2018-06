Harga Minyak Brent Turun 2% Usai Kesepakatan OPEC

Singapura: Harga minyak mentah Brent turun lebih dari dua persen pada perdagangan Senin pagi, karena para pedagang mempertimbangkan ekspektasi peningkatan produksi yang disepakati di kantor pusat Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina pada Jumat, 22 Juni.



Melansir Antara, Senin, 25 Juni 2018, kontrak berjangka minyak mentah Brent, patokan internasional untuk harga minyak, diperdagangkan di USD73,90 per barel pada pukul 00.35 GMT, atau turun 2,2 persen dari penutupan terakhir mereka.

Sementara itu, minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), diperdagangkan di level USD68,36 per barel, turun 0,3 persen, didukung oleh sedikit penurunan dalam aktivitas pengeboran AS.



Harga awalnya melonjak setelah kesepakatan diumumkan, karena tidak melihat peningkatan pasokan sebanyak yang diperkirakan. Mitra OPEC dan non-OPEC termasuk Rusia sejak 2017 memotong produksi 1,8 juta barel per hari (bph) untuk mengencangkan pasar dan menaikkan harga.



Sebagian besar karena gangguan yang tidak direncanakan di tempat-tempat seperti Venezuela dan Angola, produksi grup telah berada di bawah pemotongan yang ditargetkan, yang sekarang dikatakan akan di balik oleh peningkatan suplai terutama dari pemimpin OPEC Arab Saudi.



Bank Barclays Inggris mengatakan bahwa komitmen OPEC dan Rusia akan mengambil pasar dari defisit -0,2 juta bph dalam paruh kedua 2018 menjadi surplus 0,2 juta bph.



Konsultan energi Wood Mackenzie mengatakan perjanjian itu mewakili kompromi antara menanggapi tekanan konsumen dan kebutuhan negara-negara penghasil minyak untuk mempertahankan harga minyak dan mencegah merugikan ekonomi mereka.



Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan energi AS pekan lalu mengurangi satu rig minyak, pengurangan pertama dalam 12 minggu, mengambil jumlah total rig menjadi 862 rig, Baker Hughes mengatakan pada Jumat, 22 Juni.



Itu menempatkan jumlah rig di jalur untuk peningkatan bulanan terkecil sejak menurun dua rig pada Maret dengan hanya tiga rig yang ditambahkan sejauh ini pada Juni, meskipun tingkat keseluruhan tetap hanya berkurang satu rig dari tertinggi Maret 2015 minggu sebelumnya.





