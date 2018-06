Rilis Data Ekonomi Buat Wall Street Berakhir Tertekan

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Pelemahan terjadi karena investor mencerna sejumlah berita perusahaan dan data ekonomi. Selain itu, keputusan pengenaan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut memberikan beban terhadap pasar saham AS.



Mengutip Antara, Kamis, 28 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 165,52 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 24.117,59 poin. Indeks S&P 500 turun 23,43 poin atau 0,86 persen menjadi berakhir di 2.699,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 116,54 poin atau 1,54 persen, menjadi 7.445,08 poin.

Intel adalah salah satu saham berkinerja terburuk dalam Dow. Sektor teknologi turun 1,5 persen, memberikan kontribusi besar terhadap penurunan S&P 500. Komposit Nasdaq mundur karena Amazon dan Alphabet masing-masing turun 1,8 persen dan 1,4 persen. Penurunan di Facebook dan Netflix juga mendorong Nasdaq lebih rendah.



Saham General Electric meningkat 1,6 persen setelah perusahaan mengungkapkan rencana untuk memutus bisnis perawatan kesehatan dan menjual sahamnya di Baker Hughes. Tentu keputusan ini memberikan kejutan tersendiri dan memberikan dampak terhadap gerak saham.







Selasa 26 Juni, menandai pertama kalinya sejak 1907 bahwa Dow Jones Industrial Average diperdagangkan tanpa GE sebagai anggota. Walgreens Boots Alliance, jaringan toko obat ritel nasional, menggantinya pada indeks.



Di sisi ekonomi, Indeks Harga Rumah Nasional NSA S&P CoreLogic Case-Shiller AS melaporkan kenaikan tahunan 6,4 persen pada April, turun dari 6,5 persen pada bulan sebelumnya, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh S&P Dow Jones Indices.



Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen AS turun menjadi 126,4 pada Juni dari angka direvisi 128,8 pada Mei, The Conference Board melaporkan. Angka tersebut lebih rendah dari konsensus pasar. Wall Street terus mengawasi ketegangan perdagangan antara Washington dan mitra dagang utamanya, karena ketidakpastian masih ada, para ahli mencatat.









